Paul Scholes'un Ronaldinho itirafı: Herkes tekme atmaya çalışıyordu

Ronaldinho'nun Kırmızı Şeytanlar'a transfer olacakken Barcelona'yı seçtiğini söyleyen Paul Scholes, karşı karşıya geldikleri ilk maçta takımdan herkesin Brezilyalı efsaneye tekme atmaya çalıştığını söyledi.

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Paul Scholes'un iddiasına göre Manchester United, Ronaldinho'nun forma numarasını bile belirlemişken Brezilyalı oyuncu son anda fikir değiştirerek Barcelonaya transfer oldu.

BBC Radio 5 Live'a konuşan Scholes, "Manchester United, Ronaldinho'yu 2003'te transfer etmeye çok yaklaştı. Alex Ferguson onunla anlaşmıştı. Numarası bile hazırdı. Transferi anons etmeye hazırlanıyorlardı ama Ronaldinho fikrini son anda değiştirdi ve Barcelona'ya gitti." ifadelerini kullandı.

"Nasıl bizi değil de Barça'yı.."

Ronaldinho'nun Barcelona'ya transferinden kısa bir süre sonra Katalan ekibiyle hazırlık maçı yaptıklarını söyleye Efsane futbolcu, "Tıpkı Cantona gibi takımımıza yepyeni bir çehre kazandıracağını düşünüyorduk. Onu transfer edeceğimiz için çok heyecanlanmıştık. Barcelona'ya gittikten sonra onlarla Seattle'da maç yaptık ve takımımızdaki herkes ona tekme atmaya çalışıyordu, 'Nasıl bizi değil de Barça'yı seçersin!' dercesine!" şeklinde konuştu.