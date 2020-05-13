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Bursa'da iş için gittiği tarlada ölü bulundu

BURSA'da Yahya Filiz'in, işleri için gittiği tarlasında yakınları tarafından cansız bedenine ulaşıldı. 3 çocuk babası adamın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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​Mustafakemalpaşa ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Yahya Filiz, tarladaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı.

Filiz’den uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Filiz’i tarlada hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz’in öldüğü tespit edildi. Yahya Filiz’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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