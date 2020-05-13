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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "okullar ne zaman açılacak" sorusuna cevap verdi. Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun tek cevabı var. Okullar en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak" dedi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "okullar ne zaman açılacak" sorusuna cevap verdi. Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun tek cevabı var. Okullar en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak" dedi.

"Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Halktan ricam okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmaması" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konutu:

"Okulların açılması demek 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin sokağa çıkması demek. Okullar çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek."

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