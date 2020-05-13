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Gazi Üniversitesi'nde görevli skandal dekan Orhan Acar istifa etti! Soruşturma açıldı

"Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medyaya düşen skandal görüntüleriyle ilgili flaş gelişme! Acar, istifa etti ve hakkında soruşturma başlatıldı.

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Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş, sözleri çok tepki çekmişti. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama yapılarak, Prof. Dr. Orhan Acar'ın istifa ettiği açıklandı

O ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatıldı

. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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