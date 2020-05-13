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Mersin'de kapkaç zanlısı: Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum

MERSİN'de, motosiklet ile giriştikleri kapkaç yönteminde, Suriyeli K.A. adlı kadının boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A., tutuklandı. E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum'' dedi.

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Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Kurdali Kavşağı'nda meydana geldi. Suriyeli K.A., arkadaşı ile birlikte yolda yürüdüğü sırada, boynundaki altın zincir kapkaç yöntemiyle çalındı.

Cezaevinin yolunu tuttu

Kadının 60 santimetre uzunluğundaki zincirinin yarısı çalınırken, zanlı motosiklete binerek kaçtı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri E.A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum'' dedi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç olayına yardım eden motosiklet sürücüsü H.A.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık olayı kameralara yansırken, 2 kadının yanına yaklaşan E.A. ve motosikletli H.A.’nın kadınları takip ettiği anlar anbean kaydedildi.

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