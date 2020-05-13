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Dolar 7 TL barajının hemen altında! 13 Mayıs Çarşamba dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 7.26 seviyesini gören dolar kuru BDDK'nın hamlesiyle düşüş trendine girmişti. Önceki gün itibariyle 7 TL'nin altına gerileyen dolar güne 6,9890'dan başladı.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu. Yaşadığı son düşüşle birlikte zirve seviyesinden biraz daha uzaklaşan Dolar bugün yüzde 0,15’lik bir gerileme kaydetti. 

Dolar’ın 6,98 TL olduğu aynı esnada Euro kuru ise 7,58 TL seviyesi üzerinden işlem görüyor.

7 TL barajının altı

Dolar yeni haftanın üçüncü işlem günü olan 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü 6,98 TL seviyesi üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 7,24 TL seviyelerine kadar çıkan Dolar kuru ardından aşama aşama gerileme kaydetmiş ve son olarak 7 TL barajının altına inmişti.

Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 382,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 628,3 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

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