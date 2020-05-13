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Sağlık Bakanı açıkladı! 14 yaş altı çocuklara 4 saat dışarı çıkmak serbest

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları kapsamında 14 yaş altı çocuklara saat 11.00-15.00 arası verilen kısmi sokağa çıkma serbestliğini duyurdu.

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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı çocuk ve gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 

"Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor"

"Şimdi sıra 0-14 yaş altı çocuklarda" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız.

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