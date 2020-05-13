4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.Abone ol
MSB, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerini kullandı.
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SBbFclnJ3u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri DSÖ'den korkutan açıklama: Aday çok ancak aşı yok