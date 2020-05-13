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4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

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MSB, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerini kullandı.

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