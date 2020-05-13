Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı! 5 milyon TL değerinde ormanı işgal etmiş

Gazeteci Yılmaz Özdil’den ardından firari olan Can Dündar’ın deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerindeki villasının da kaçak olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen MİT TIR’ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Can Dündar ile ilgili gelişme yaşandı.

Ruhsata aykırı olduğu belirlendi

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi.

5 milyon TL değerinde

Deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen villa ile ilgili işlem yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptadı.

Adli işlem yapılacak

Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın işgalli bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği, aynı zamanda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.

Orman arazisine duvar çekti

Yapılan tespitler şöyle sıralandı:

- Dündar, ruhsata aykırı olarak 27 metre orman alanını işgal etti.

- Orman arazisini duvarla çevirip villasına kattı.

- Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapıldı.

3 kişiye satmak istemiş

Can Dündar'ın, eşi Dilek Dündar ile ortak tapuya sahip olduğu villanın durumu ise firari sanığın, yapıyı satma girişimi sonrası ortaya çıktı. Sanatçı Gülriz Sururi'den satın aldığı 2 katlı taş yapı villanın satılması için Can Dündar'ın 2018'de Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi. Tapu müdürlüğü, satışın hukuki durumu için savcılığa durumu bildirirken, olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.