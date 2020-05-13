HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Kamera açık kaldı skandal patladı! 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma'

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kamarının açık olduğunu unutunca skandala imzaattı. Dekan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sırasında öğrencilerin isimleri okunurken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Abone ol

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.


Odadakiler uyardı: Sizi takip ediyor olmasınlar

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü
Akşener ve Süreyya arasındaki tartışmada kim doğru söylüyor?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Mayıs Salı)
Türkiye'den koronavirüse karşı lazer tedavisi
Mustafa Cengiz'in son durumu açıklandı
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Rize Ardeşen'de yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Denizli'de 17 mahalleye şap karantinası
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu
Bayram harçlığı yardımı başvuru formu-2020 kaç para ödenecek?
Yorumlar 1 yorum