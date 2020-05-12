HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı Bölgesi'nde 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, öldürülen teröristlerin sivilleri hedef alan bölücü örgüt mensupları olduğunu söyledi.

"Melunlar sivil katliamının bedelini ödüyorlar"
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

Bakan Soylu: Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Buket Aydın’ın yeni adresi neresi olacak?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Mayıs Salı)
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'den koronavirüse karşı lazer tedavisi
Çay üreticileri nasıl izin alacak? İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta iftar öncesi damat dehşeti!
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bini geçti
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 11,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı
4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Yorumlar 4 yorum