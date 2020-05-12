Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı Bölgesi'nde 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, öldürülen teröristlerin sivilleri hedef alan bölücü örgüt mensupları olduğunu söyledi.

"Melunlar sivil katliamının bedelini ödüyorlar"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir" denildi.