HABER /  MEDYA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Buket Aydın’ın yeni adresi neresi olacak?

Buket Aydın’ın yeni adresi neresi olacak sorusu ünlü sunucunun istifasının ardından herkesin dilindeydi. Demirören Medya Grubu ile 'aniden' yollarını ayıran Buket Aydın için dikkat çeken bir iddia gündemde.

Abone ol

Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın geçtiğimiz hafta Demirören Medya Grubu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Aydın istifa açıklamasında, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" ifadelerini kullanmış ve kararın dinlenme amaçlı olduğunu öne sürmüştü.

Ancak medya kulislerinde Aydın’la ilgili farklı iddialar gündemde.

İddiaların en dikkat çekeni ise Belçikalı bir grubun Türkiye’de medya yatırımı yapacağı ve grubun başına da Buket Aydın’ı getireceği yönünde.

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede de bugün twitter hesabından deneyimli sunucu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dede, Aydın’ın yeni yayın döneminde bomba gibi bir projede yer alacağını dile getirerek, “Senelerdir yaptığı her işin hakkını veren Buket Aydın‘ın izleyicilerini fazla bekletmeyeceğini sanıyorum .. Yeni yayın döneminde, bomba gibi bir projede izleyeceğiz.. Merakla bekliyoruz..” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Mayıs Salı)
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'den koronavirüse karşı lazer tedavisi
Çay üreticileri nasıl izin alacak? İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Korktuğumuz başımıza geldi! Burdur'da koronavirüslü berber 150 kişiyle temas kurmuş
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bini geçti
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 11,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı
'Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi aracında öldü
AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje! Mansur Yavaş ihale talimatı verdi
Engelli Haftası mesajları resimli Engelli Haftası sözleri 2020 yeni
Yorumlar 3 yorum