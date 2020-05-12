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Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından, 11 Mayıs'ta Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı paylaşıp vatandaşları uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir" dedi.

"Maske, sosyal mesafe olmadan korona riskinden sizi koruyamaz"
Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından, 11 Mayıs'ta Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı paylaşıp vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Virüsün maskeye rağmen bulaşabileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın"

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