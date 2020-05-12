HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Rize Ardeşen'de yaşlı adam bahçede ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde yaşlı bir adam evinin bahçesinde ölü bulundu. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Abone ol

RİZE’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda; mahalle sakinlerinden ve Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya’nın amcası olan Ali Kahya (95) evinin altındaki bahçede hareketsiz halde bulundu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ali Kahya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Kahya’nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
Mustafa Cengiz'in son durumu açıklandı
Akşener ve Süreyya arasındaki tartışmada kim doğru söylüyor?
ABD'nin F-35 raporunda Türkiye detayı
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü
Buket Aydın’ın yeni adresi neresi olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de 17 mahalleye şap karantinası
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dışarıya çıkacak çocuklara uyarı
Esenyurt'ta iftar öncesi damat dehşeti!
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
18 Mayıs yarım gün mü öğleden sonra resmi tatil mi 2020?
Yorumlar