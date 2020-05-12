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Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir kulüp çalışanı daha koronavirüse yakalandı. Sarı-lacivertli kulüp, üzücü haberi resmi internet sitesinden duyurdu.

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Koronavirüs salgını Fenerbahçe'nin peşini bırakmıyor.Daha önce bir futbolcusu ve bazı basketbolcuları koronavirüse yakalanan sarı-lacivertlilerde virüs bu kez tesis çalışanlarını vurdu.

Kulüp, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan iki personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüse yakalananların sayısı ikiye çıktı
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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