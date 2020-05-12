HABER /  POLİTİKA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje! Mansur Yavaş ihale talimatı verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ'nin altyapı yatırımları için borçlanma talebinin, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla ertelenmesinin ardından harekete geçti.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Polatlı'nın da içinde olduğu 13 ilçede asbestli ve eski boruların değiştirilmesi ile Tatlar Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi için ASKİ'nin 360 milyon TL kredi kullanma talebinin görüşülmesi talebi AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla ertelendi.

Mansur Yavaş'ın talimatıyla 70 kilometrelik Polatlı hattının 30 yılı aşkın süredir yenilenmeyen ve bir kısmı asbestli olan boru hatlarının yenilenmesi için ilk adım atılacak. Belediye Meclisi'ndeki kararın ardından Mansur Yavaş'ın acil olarak nitelendirdiği "Polatlı'ya yeni ve kaliteli su verilmesi" amacıyla ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

İhale için talimat verdi

Polatlı'ya Gerede'den gelen suyu ulaştıracak hatların yenilenmesi için üç etaptan oluşacak olan projenin Temelli – Polatlı arasını kapsayan bölümünün proje ihalesi daha önce yapılmıştı. Son yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından Başkan Yavaş'ın bürokratlarına Gerede'den Polatlı'ya su verilecek olan hattın İvedik – Sincan etabının yapımı için "ihale edin" talimatı verdiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre ihalenin Polatlı ilçesinde yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Polatlı su hatlarının ve arıtma tesisinin yenilenmesi için gerekli olan kredi talebi 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda uygun görülmesine karşın komisyonda yer alan ve çoğunlukta olanlar dahil AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Son Meclis'te ise acil kredi talebi yine ertelenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kredi talebinde yapılacak işin metrajı ve keşfi istenmiş, Başkan Mansur Yavaş bu durumu "ipe un sermek" olarak tarif etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte gün gün normalleşme takvimi! Okullar, camiler, oteller, cezaevi görüşü ne zaman açılacak? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Gül tarih verdi: Tüm uygulamalar yumuşatılacak
Rusya Libya için Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne isteyecekler
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Market ve bakkallar hangi gün saat kaçta açık olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Üretmek zor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e çok ağır sözler!
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de bu çıktı! Sivas'tan kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu
Yurt dışında 507 Türk vatandaşı Koronavirüsten hayatını kaybetti
Amasya'da kazada ölen oğlunun başında gözyaşı döktü
Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?
Yorumlar