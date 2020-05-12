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İstanbul'da tuttu Aydın da 'Askıda Fatura' uygulaması başlatıyor

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AYDIN'da yarından itibaren dar gelirli vatandaşların faturalarını hayırseverlerin ödemesi için 'Askıda Fatura' uygulaması başlatıyor.

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İlk olarak İBB tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasına katılan belediye sayısı her geçen artıyor. İzmir ve İzmit'in ardından Aydın da uygulamaya katıldı. 

Yarın başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında yaptığı açıklamada yarından itibaren "Askıda Fatura" uygulamasının başlanacağını duyurdu. Aydın'da da 13 Mayıs'tan itibaren başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması dileğinde bulundu.

"Anlam katacağını düşünüyorum"

Başkan Çerçioğlu, koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dayanışmamızı büyütmek ve yardımlaşmamızı arttırmak adına yarından itibaren, 'Askıda Fatura' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulama ile Aydın'daki ve Aydın'ın dışındaki hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerine destekte bulunarak, birlik ve beraberliğimize daha da anlam katacağını düşünüyorum. İyilik bulaşıcıdır, İstanbul'dan Aydın'a, Aydın'dan tüm Türkiye'ye yayılacağını ümit ediyorum.

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