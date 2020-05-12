Kayseri'de kardeşinin tartıştığı kargo şirketini kurşunladı

KAYSERİ'de Ümit Y. isimli şahıs bilinmeyen nedenle kargo çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma sonrası bölgeye gelen ağabey Bayram Y., kardeşinin tartıştığı kargo dükkanına kurşun yağdırdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iki kardeş polis tarafından aranıyor.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta bulunan kargo şirketinde meydana geldi.

Ümit Y., kargo paketini almak için gittiğinde çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kargo şirketinden ayrılan Ümit Y., yaklaşık yarım saat sonra ağabeyi Bayram Y. ile birlikte tekrar geldi. Bayram Y., belinden çıkardığı tabancayla kargo şirketini kurşunlayıp, kardeşiyle birlikte kaçtı.

İki kardeş aranıyor

Kurşunlar cama isabet ederken, ölen ve yaralanan olmadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Bayram ve Ümit Y. kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.