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Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Halkımızı psikolojik ve fiili olarak hazırlamalıyız

"Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şart" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız" diye konuştu.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Uzun süre maske kullanmanın gerekliliğine değinen Cumhurbaşkanı, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkımızı hazırlamalıyız"

"Biz bitirsek bile, dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır" diyen Erdoğan, "Halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız" diye konuştu.

"Yeni dünya düzenine süratle hazırlanmalıyız"

Salgın sonrasındaki yeni dünya düzenine işaret eden Erdoğan, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinlerin de yeniden yapılanma sürecine gireceğini belirterek şunları kaydetti:

Bu sürecin ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi ve dünyadaki bu yeni düzene süratle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak olan bu tartışma ve dönüşüm dönemini en iyi şekilde karşılamalıyız.

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