Putin'e büyük şok! Kremlin Sözcüsü Peskov’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın çalışan isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’in, koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı hakkında sorusuna, “Evet. Hastalandım. Tedavi oluyorum” yanıtını verdi.

Tedavisi hastanede yapılıyor

Peskov tedavisinin hastanede yapıldığını da söyledi. Peskov’un bir süredir Rusya lideri Vladimir Putin’le doğrudan teması olmadığı biliniyor. Zira Putin, nisan ayından beri önlem olarak Moskova dışında yer alan Novo-Ogaryevo’daki konutunda kendisini karantina altına almıştı.

Putin sadece, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Moskova dışındaki konutunu terk edip başkentin merkezine gitti ve buradaki savaş anıtına çelenk bırakıp konuşma yaptı.