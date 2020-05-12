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Şirin Payzın paylaştı Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'

Gazeteci Şirin Payzın, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde kendisiyle CNN Türk adına yaptığı röportajın perde arkasını ilk kez açıkladı. Payzın, röportajı Abdullah Gül'ün kendisinden rica ettiğini söyledi.

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Halk TV'de ekrana gelen Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan Şirin Payzın, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu yıllarda CNN Türk adına yaptığı röpotajın perde arkasını açıkladı.

"Abdullah Gül rica etti"

Şirin Payzın New York'ta 11 Eylül saldırısından sonra yapılan ilk Davos toplantısı sırasında Erdoğan'la yaptığı röportajın perde arkasını şöyle anlattı:

"Abdullah Gül bana 'Sayın belediye başkanımız burada. Onunla bir röportaj uyapabilir misiniz?' dedi. O gün CNN Türk yönetimi olarak yasaklı olmasına rağmen Erdoğan'a mikrofon uzattık ve söz hakkı verdik. Cezaevinden yeni çıkmıştı ve o dönem ben Sayın Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım.

Payzın konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'hala ve hala sizin işini düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var" dedi.

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