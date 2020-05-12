HABER /  DÜNYA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Almanya'da Türk Federasyonunun Birkesdorf şubesine molotofkokteylli saldırı

Almanya'nın Düren kentinde Türk Federasyonunun Birkesdorf şubesine sabaha karşı düzenlenen molotofkokteylli saldırıda küçük çaplı yangın çıktı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in saldırıya uğrayan derneği gün içinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Abone ol

Almanya'nın Düren kentinde sabaha karşı 03.00 sularında gerçekleştirilen saldırı sonucu binada küçük çaplı yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından iki molotofkokteyli atılarak gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ya da yararlanan olmadı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in saldırıya uğrayan derneği gün içinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Köln Başkonsolosluğunca yapılan açıklamada da polis yetkilileriyle temasa geçilerek olayın faillerinin bir an önce yakalanmasının talep edildiği ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Gül tarih verdi: Tüm uygulamalar yumuşatılacak
Rusya Libya için Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne isteyecekler
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Market ve bakkallar hangi gün saat kaçta açık olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Üretmek zor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e çok ağır sözler!
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de bu çıktı! Sivas'tan kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu
Yurt dışında 507 Türk vatandaşı Koronavirüsten hayatını kaybetti
Amasya'da kazada ölen oğlunun başında gözyaşı döktü
Engelli Haftası mesajları resimli Engelli Haftası sözleri 2020 yeni
Yorumlar