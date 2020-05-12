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Yunanistan’daki sağlık çalışanları sağlık sistemini protesto ediyor

YUNANİSTAN’da sağlık çalışanları ülkedeki sağlık sisteminin kronik sorunlarını ve içinde bulundukları şartları protesto ediyor.

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Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ülkedeki sağlık çalışanlarının protestosunu “Hastane çalışanları yoğun bakım yatağı ve Kovid-19 testi talep ediyor” başlığı ile duyurdu.

İhtiyaçları karşılamada yetersiz

Yunanistan’daki Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde hastane çalışanlarının sağlık sistemindeki “kronik sorunlara” ve içinde bulundukları şartlara dikkati çekmek için protesto gerçekleştireceğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre Yunanistan’da şu an sağlık alanında yapılan harcamalar, gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca yüzde 4,7’sine tekabül ediyor. Bu rakam, artan ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kalıyor.

Talepler şöyle sıralandı:

Yunan doktorlar ve hemşireler, söz konusu rakamın AB ortalaması olan yüzde 7,5’e çıkarılmasını ve bir yılda işi bırakan ortalama 1.500 sağlık çalışanına karşılık yılda 3 bin ila 4 bin arasında çalışanın işe alınacağı bir program oluşturulmasını istiyor.

Federasyon, yaşanan bu sağlık kriziyle ilgili olarak, mevcutta 2.000 olan yoğun bakım yatağı sayısının 3.500’e çıkarılmasını, Kovid-19 hastalarıyla yakın temasta olan çalışanlar için alınan önlemlerin artırılmasını, bütün çalışanlara ve hastaneye giriş yapan hastalara test yapılmasını talep ediyor.

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