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Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Üretmek zor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, aşı üretmenin zor olduğunu belirtti.

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Bilim adamları, tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen ve yüzbinlerce cana mal olan koronavirüse karşı etkili olacak aşıyı bulmak için yoğun bir mesai harcarken Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Harris kritik açıklamalar yaptı. 

Görüntülü konferans yoluyla basına konuşan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs salgınını ve salgın kapsamında yapılan uyarıları dikkate almadığını bu nedenle iki ülkenin en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

"Çok aldatıcı virüsler"

Koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Dr. Margaret Harris, koronavirüslerin "çok aldatıcı virüsler" olduğunu belirterek, "bu nedenle aşı üretmek zor" açıklaması yaptı.

"Bazı yöntemler hastalığın uzunluğunu sınırlandırıyor"

Sözcü Dr. Margaret Harris, koronavirüs salgınından sonra kurumun bir değerlendirme yaparak nelerin ters gittiğini, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini tartışacağını söyledi.

Covid-19 tedavisinde bazı yöntemlerin hastalığın uzunluğunu sınırlandırdığını ifade eden Dr. Margaret Harris, fakat daha çok araştırma yapılması gerektiğini söyledi. 

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