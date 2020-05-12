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İdlib'te 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

SURİYE'nin İdlib kentindeki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı;

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