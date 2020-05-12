İdlib'te 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
SURİYE'nin İdlib kentindeki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.Abone ol
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Bakanlıktan şu açıklama yapıldı;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QY7KJh2A1M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020