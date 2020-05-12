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Adana'da 400 polis ile birlikte narkotik uygulaması

ADANA’da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 400 kişilik ekiple uygulama yaptı. Hafta boyunca sürecek uygulamada polis, giriş ve çıkışlarda durdurulan her aracı titizlikle aramaya devam ediyor.

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Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 400 polisin katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uygulama yapıldı.

Özel harekat ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarında çelik yelek ve uzun namlulu tüfeklerle geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Hafta boyu sürecek

Narkotik polisi de araçlarda arama yaparken, mahalledeki bina ve yeşil alanlar narkotik dedektör köpeği 'Marco' ile tarandı. Uygulamanın, hafta boyu süreceği öğrenildi.

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