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18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu

2020 resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Peki sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak, 18 Mayıs-19 Mayıs'ta marke, manav, kasaplar ne zaman açık olacak?

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cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyuran Erdoğan detayları açıkladı. 2020 yılının resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs bu sene salı gününe denk geliyor. Haftasonları sokağa çıkma yasağı olan illerde 18 mayıs ve 19 Mayıs günü de eklenerek 4 günlük yeni bir sokağa çıkma yasağı geldi. Peki 18 ve 19 Mayıs'ta marketler kaça kadar açık olacak? 

18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmeler 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olacak. 

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak.

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirlerde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’ı, 16 Mayıs’a bağlayan saat 00:00’da başlayacak ve dört gün boyunca sürecek.

18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

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