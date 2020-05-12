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Solunum cihazı yangın çıkardı! Yoğun bakımdaki beş hasta öldü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir hastanede yangın çıktı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören beş corona virüsü hastası feci şekilde can verdi.

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Rus haber ajansları yangının bir solunum cihazında yaşanan kısa devreden kaynakladığını yazdı.Acil Durumlar Bakanlığı, yangının kontrol altına alındığını ve 150 kişinin hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Kan donduran olayda kaç kişinin yaralandığı ise henüz netleşmiş değil. Hayatını kaybeden tüm hastaların ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.Yetkililer, solunum cihazlarının son limitlerinde çalıştığını, ilk belirtilerin cihaza aşırı yük bindiğini ve ateş aldığını gösterdiğini açıkladı.

Rusya dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Dünya genelinde teyitli vaka sayısında üçüncü sırada bulunan Rusya’da dün 11 bin 656 enfekte hasta tespit edildi ve toplam rakam 221 bin 344′ yükseldi.

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