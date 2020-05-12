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Emre Belözoğlu’ndan Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine yardım

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu Ramazan ayında memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

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Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL’lik yardım paketleri gönderdi.

80 bin TL’lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon’da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı
Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı.

Eski kulübüne yardımcı oldu
Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.

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