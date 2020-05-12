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Ahmet Hakan'ın olay yazısı: Ne yani AVM gezmeyi özlemiş olamaz mıyım?

Köşesinde AVM tartışmalarına değinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ne yani, AVM gezmeyi özlemiş olamaz mıyım?" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan AVM'ler yeni normalleşmeplanı çerçevesinde önceki gün açıldı. AVM'lerin önünde içeri girmek için oluşan uzun kuyruk görüntülerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise bugünkü yazısında 'AVM gezmeyi özlediğini' söyledi. 

"Ne yani? Özlemiş olamaz mıyım?"

"Ben AVM'yi özledim" diyen Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ne yani? Koca bir binanın içine girip ışıltılı koridorlarda yürümeyi, mağazaların vitrinlerine bakmayı, yürüyen merdivenlerle yukarı aşağı inip çıkmayı, şöyle bir volta atmayı içerilerde... Bir tişört almak için on tişört denemeyi,  Marmara Park’ın iç duvarlarını,  Zorlu’nun açık hava bölümlerinde gelene geçene bakmayı, Kanyon’un bol rüzgârlı alanlarından geçmeyi... Maskeyle de olsa Cevahir’de sosyal inceleme yapmayı, Nişantaşı City’s turu atmayı özlemiş olamaz mıyım?

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