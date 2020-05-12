'Yeni normalleşme' adımları kapsamında yeniden açılan AVM'lere ilgili konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, "Ben AVM'ye, hele ki gezmeye asla gitmem" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kapatılan ve 'yeni normalleşme' adımları kapsamında açılan AVM'lere ilişkin uyarılarda bulundu.

"Yeni normal’in 4 kuralı var"

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Levent Yamanel, ilan edilen 'yeni normal' kapsamında uyulması gereken kuralları ve AVM'lerin yeniden açılmasını şu şöyle değerlendirdi:

Artık ‘yeni normal’ var. Ve bu yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı var.

Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek.

Aşı bulununcaya kadar bu 4’ü önemli. AVM’ye elbette ki gidilecek ama gezmeye değil, ihtiyaçlar için. Gömlek mi alacaksınız? Nokta atışı yapacaksınız. Alıp çıkacaksınız. Anlıyorum, insanlar evde çok sıkıldı ama bu da hayati bir mesele. Ben şahsen, hele ki gezmeye asla gitmem.