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Fahrettin Koca'yı kızdıran AVM görüntüsü: Maske takmayanlara bile rastlandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AVM önlerinde oluşan uzun kuyruklarla ilgili "Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" dedi.

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11 Mayıs tarihi itibarıyla AVM'ler kapılarını açtı ve kapılar önünde uzun kuyruklar oluştu. AVM önlerinden oluşan uzun kuyruklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kızdırdı.

''Maske takmayanlara bile rastlandı''
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerine yer verdi.

Neler yaşanmıştı?
Uzun zaman sonra normalleşme süreci kapsamında AVM'lerin açılması sonrası, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir AVM önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması ise dikkat çeken husus oldu.

AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

- Maskesiz müşteri AVM'ye alınmayacak.
- Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.
- AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.
- Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.
- AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.
- Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.
- AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.

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