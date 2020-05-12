CHP Ankara teşkilatından anneler günü ziyareti

CHP Ankara İl Teşkilatı, anneler gününde şehit annelerini ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret eden heyet, annelere çiçek hediye etti.

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Anneler Günü dolayısıyla CHP Ankara İl Örgütü Heyetleri şehit annelerini, engelli çocukları olan anneleri, Ersin Çıldır'ın annesini ve son olarak da Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim ettiler ve anneler günlerini kutladılar.

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş ve Emre Gümüş, Rabia Karakaya, Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem'den oluşan heyet çocukları PKK'lı teröristlerce şehit edilmiş olan asker ve polis annelerini ziyaret ettiler.

17 Mart 2020 tarihinde Tunceli'de şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 7 Eylül 2019 tarihinde Mardin'de şehit edilen Polis Özel Hareket Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın annelerine yapılan ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda İl Başkanı Akıllı "Milletimizin en kutsal değerlerinden olan vatan savunmasında şehit olan asker ve polislerimizi tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin milletimize emaneti olan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" dedi.

Çocukları Engelli Anneleri Ziyaret

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş ve Emre Gümüş, Gökhan Ürün ve Altındağ Belediyesi CHP Meclis Üyesi Eylem Balcı'dan oluşan heyet daha sonra eşi vefat etmiş, 33 ve 35 yaşında yatağa bağımlı 2 engelli çocuk annesini ziyaret ederek sorunlarını dinlediler, nasıl çözüm olabileceklerini görüştüler ve engelli çocukların annesine çiçek takdim ederek anneler gününü kutladılar.

Ersin Çıldır'ın Annesini Ziyaret

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş ve Emre Gümüş, Önder Karaulus, İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun ve Keçiören İlçe Başkanı Bülent Gündoğan'dan oluşan heyet, 2008 Yılında CHP Genel Merkezi'nin Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği bir program sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır'ın annesini ziyaret ettiler. CHP'li heyet, tüm partililer adına Ersin Çıldır'ın annesi Zöhre Hanıma çiçek takdim ettiler ve anneler gününü kutlayarak her zaman yanlarında olacaklarını belirttiler.

Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş ve Emre Gümüş'den oluşan heyet son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP heyeti Selvi Hanımın anneler gününü kutlayarak, çiçek takdim etti. Bu sürpriz ve anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Selvi Kılıçdaroğlu heyete teşekkür ederek, "Bu çiçeği tüm anneler adına alıyorum" dedi.