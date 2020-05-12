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Kızının çağrısıyla İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu

İSVEÇ'te koronavirüse yakalanmasına rağmen tedavi edilmediği öne sürülen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.

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İsveç'in Malmö kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve kızı Leyla Gülüşken'in tedavi edilmediğini öne sürdüğü 47 yaşındaki babasının durumu sosyal medyadan duyurulmuştu. 

Sosyal medya paylaşımı üzerine Gülüşken, 3 çocuğuyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavilerin uygulandığı Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edilmişti. Serviste gördüğü tedavinin ardından virüsü yenen ve karaciğer ile diyabet değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

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