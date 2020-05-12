Kızılay'ın çağrısına taksici esnafı ses verdi
Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz'ın organizasyonuyla Kızılay'ın çağrısına oyuncularla birlikte İstanbul taksici esnafı ses verdi. İstanbul'daki taksiciler 14 Mayıs'ta Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen noktalarda kan bağışı yapacak.Abone ol
Pandemiyle birlikte azalan kan stokları için Türk Kızılay'ının çağrısına oyuncu Ferhat Yılmaz destek verdi.
Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte 14 Mayıs'ta İstanbul'da Üsküdar Meydanı ve Bakırköy Meydanı'ndaki kampanyaya destek veren Ferhat Yılmaz, taksici esnafının da desteğiyle kan bağışında bulunacak.