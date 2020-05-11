Erdoğan çay üreticilerine müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada çay üreticilerine de müjdeyi vererek 2020 yaş çay alım fiyatının 3 lira 40 kuruş olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.



Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alımlarında fiyatın 3 lira 27 kuruş olarak belirtip bu rakamın 13 kuruşluk destekleneceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı.

Bu yıl 3 lira 40 kuruş

Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

Çay hasadı için özel izin

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.