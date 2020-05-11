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Erdoğan çay üreticilerine müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada çay üreticilerine de müjdeyi vererek 2020 yaş çay alım fiyatının 3 lira 40 kuruş olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alımlarında fiyatın 3 lira 27 kuruş olarak belirtip bu rakamın 13 kuruşluk destekleneceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı.

Bu yıl 3 lira 40 kuruş

Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

Çay hasadı için özel izin

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

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