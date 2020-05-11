HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Başakşehir Hastanesi Abe'nin katılımı ile açılacak!

Kabine Toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışının Japonya Başbakanı Şinzō Abe ile birlikte yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışının Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, Kabine Toplantısı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 

"Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzō Abe'yle video konferans yöntemi ile birlikte gerçekleştireceğiz.

Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK vize ve finaller için kararını verdi
TÜBİTAK aşı çalışmalarına hız verdi! Haziran'da müjdeyi paylaşacağız
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan şok açıklama aşı hiçbir zaman bulunamayabilir
Prof. Dr. Bengi Başer'den AVM'ler uyarısı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi! Eylül'e kadar yüzde 30 uygulanacak
MHP’den Meral Akşener’e çok sert taban cevabı! İP’in ucundaki hanımefendi…
ÖNCEKİ HABERLER
7 Tepeden 7 Kıtaya konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek
İngiliz gencin ölümüne neden olan CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Koronavirüs nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
Galatasaray sezonun ilk 9 ayında 3.97 milyon TL kar etti
Erdoğan CHP’li belediyelere teşekkür etti!
18 Mayıs yarım gün mü 19 Mayıs tatili kaç gün olacak?
Yorumlar