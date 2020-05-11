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AB’den koronavirüs salgınında ikinci dalga uyarısı

İhlas Haber Ajansı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelere, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga gelebilir" uyarısında bulunuldu.

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Birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşeterek normalleşme sürecine başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından üye ülkelere, "Salgında ilk dalga geçmiş olsa da ikinci bir dalga yaşanabilir" uyarısı yapıldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, yaptığı açıklamada, üye ülkelere koronavirüs salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmaları gerektiği çağrısında bulundu. Sözcü, "Son risk analizinin sonuçlarına göre, üye ülkeler ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut süreç iyi yürütülse bile yeni dalgalar meydana gelebilir" ifadesi kullanıldı.

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