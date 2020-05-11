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Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin örnek odaları tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı
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Korona virüs önlemleri kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin tamamlanan örnek odaları basın mensuplarına gezdirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin büyük bölümü tamamlandı. İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı.

Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Odalar iki kısımdan oluşuyor

Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekte ettikten sonra kapılar açılacak.

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