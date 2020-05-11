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Pegasus Genel Müdürü Nane tarih verdi: Uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz

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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Mayıs sonu itibariyle uçuşlara iç hatlarla başlamayı planladıklarını açıkladı.

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Pegasus'un Twitter hesabından Nane imzasıyla yapılan paylaşımda uçuşlara ne zaman başlanacağına ilişkin açıklamalara yer verildi.

Genel Müdür Nane, Ulaştırma Bakanlığı'nın da alacağı karara bağlı olarak Mayıs ayı sonunda iç hatlarda uçuşlara başlamayı planladıklarını söyledi. 

"Genel Müdürümüz Mehmet T. Nane’den yeni bir mektubunuz var" ifadeleriyle paylaşılan açıklama şöyle:

Nisan'da 3 yeni uçak

COVID-19 salgınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu zorlu günlerin sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen sıra dışı bir dönem olduğunu biliyoruz. Biz de bu belirsizlik döneminde, siz değerli misafirlerimizle yeniden buluşacağımız güzel günler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nisan ayı içerisinde toplam 3 yeni uçağımızı teslim aldık. Uçaklarımız sizi dilediğiniz şehirlere uçuracakları günleri sabırsızlıkla bekliyor. İşini tutkuyla yapan, özverili ekiplerimiz de öyle..."

"Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz"

Aklınızda havacılıkla ilgili birçok soru olduğunu tahmin edebiliyorum. Bunlardan ilki herhalde uçuşların başlama tarihiyle ilgilidir. Öncelikle şunu içtenlikle söylemek isterim ki uçuşların başlamasını en çok biz istiyoruz. Çünkü sizleri ve gökyüzünü çok özledik. Ancak tekrar uçabilmemiz için birtakım şartların yerine gelmesi ve salgınla ilgili sağlık tablosunun iyileşmesi gerekiyor. Son iki haftadır koronavirüs vaka sayılarında gerileme ve iyileşen hasta sayılarında yükseliş görüyoruz.

Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.

"Uluslararası boyutta görüşmelerimiz sürüyor"

Hepimizin aklındaki bir diğer soru da şüphesiz kriz sonrası normalleşme. Uçuşlar başladığında bazı uygulamaların eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Bu sebeple şimdiden yeni düzene ilişkin normalleşme konusuna odaklanıyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak bizim en önemli değerimiz siz misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple sizler ve çalışanlarımız için kriz sonrası uçuş standartlarının nasıl olacağını belirlemek, bu zorlu dönem bittiğinde gönül rahatlığıyla seyahat edebilmeniz için şimdiden önlemler almak durumundayız. Sektör temsilcileri olarak, bu konuları konuşuyor ve ulusal otoritelerle birlikte standartları belirlemek üzere yapılan çalışmalara aktif katılıyoruz. Öte yandan alınan kararların dünya çapında paralellik taşıması da önem arz ediyor. Uçtuğumuz 43 ülkede de benzer standartların sağlanması yönünde uluslararası boyutta görüşmelerimiz sürüyor.

"Çok yakında yeniden bir arada olacağız"

Ama şimdi zaman, sağlığımıza dikkat etme ve dayanışma içerisinde bu salgınla mücadeleye devam etme zamanı. Vaka sayıları düşüşe geçtiği için rehavete kapılmadan, tedbirleri elden bırakmadan... Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uymayı sürdürün. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, mümkün olduğunca evlerinizde kalın ve sağlığınıza dikkat edin. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu zorlu ve sıra dışı süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için şahsım ve Pegasus Hava Yolları adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mücadelenin kazananı biz olacağız. Çok yakında tekrar kavuşacağız. O zamana kadar sağlıcakla kalın.

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