Kuzey Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji 3 il için alarm verdi

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti. Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.