Kuzey Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji 3 il için alarm verdi
Yurt genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olurken hava sıcaklığı; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30 derece üstüne çıkacak. İşte 5 günlük ve haritalı hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti. Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.
Bugün ve yarın yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ülkenin kuzey kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Perşembe gününden itibaren gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.