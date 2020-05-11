HABER /  SAĞLIK
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Denizli'de maske takmak artık zorunlu! Uymayana ceza kesilecek

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Denizli Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını belirterek koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Bu kararlara göre maske kullanımı; pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra bundan böyle cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi tüm açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

Evden çıktıkları andan itibaren itibaren takılacak

Vatandaşların evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada,  ticari taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçların, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizleneceği ve dezenfekte edileceği ifade edildi.

Taksi şoförlerinin de araç içinde maske takmaları zorunlu
Taksilerde gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş 'aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin' bulundurulacağı ifade edilen açıklamada, taksi şoförlerinin de araç içinde maske takmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta, müşterilerin temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk ve yerlerin silinmesine, dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. 

Uymayanlara ceza kesilecek

Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğinin bildirildiği açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kuzey Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji 3 il için alarm verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TÜBİTAK aşı çalışmalarına hız verdi! Haziran'da müjdeyi paylaşacağız
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan şok açıklama aşı hiçbir zaman bulunamayabilir
Prof. Dr. Bengi Başer'den AVM'ler uyarısı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi! Eylül'e kadar yüzde 30 uygulanacak
MHP’den Meral Akşener’e çok sert taban cevabı! İP’in ucundaki hanımefendi…
Galatasaray'da Hasan Şaş şoku! İstifa ettiğini duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti
Bitkisel yöntemler koronavirüs salgınına karşı umut oldu
Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?
Şahinbey'de vatandaşların 340 fırına borcu kapatıldı
18 Mayıs yarım gün mü 19 Mayıs tatili kaç gün olacak?
Bayram harçlığı yardımı başvuru formu 2020 nasıl başvuru yapılır?
Yorumlar