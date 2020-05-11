HSK’dan İbrahim Gökçek paylaşımı yapan Ayşe Sarısu Pehlivan için flaş karar
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.Abone ol
İzmir'de, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.
'Terör örgütü propagandası' soruşturması
Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DHKP-C terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan ve girdiği ölüm orucuna 323'üncü günde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Paylaşımları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pehlivan hakkında, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Soruşturmaya konu olan tweetler şöyle:
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