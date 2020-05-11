MHP'li Akçay: CHP-HDP-İP ve satılık kalemler döviz manipülasyonlara çanak tutmaktadır

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay "terörle sonuç alamayan 15 Temmuz hain darbe girişimiyle amacına ulaşamayan küresel finans çevreleri ve yerli işbirlikçileri, son iki yılda 4 kez döviz manipülasyonu ile Türkiye’ye saldırmıştır. CHP, Hdp ve İp ile bazı satılık kalemler bu manipülasyonlara çanak tutmaktadır' dedi.

Abone ol

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan resmi sosyal meya hesabından açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Terörle sonuç alamayan 15 Temmuz hain darbe girişimiyle amacına ulaşamayan küresel finans çevreleri ve yerli işbirlikçileri, son iki yılda 4 kez döviz manipülasyonu ile Türkiye’ye saldırmıştır. CHP, Hdp ve İp ile bazı satılık kalemler bu manipülasyonlara çanak tutmaktadır.

BBDK, döviz manipülasyonu yapan 3 yabancı bankaya Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği için 7 Mayıs 2020'de 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93. maddesi uyarınca bir tarafı TL olan işlem yasağı getirmiş ve küresel finans çetelerinin oyununu bozmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin ve dinamik yönetim yapısı ile ekonomik saldırılara anında cevap verilmiştir. Döviz manipülasyonundan memnuniyet duyanlar, siyasi rant kollayanlar, kaos ve karmaşa hayali kuranlar karanlık emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.