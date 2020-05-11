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Murat Kurum duyurdu! 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran sonunda atılıyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.Kurum, Twitter hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

50 bin sosyal konut projemiz kapsamında...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerinde hız kesmediklerini belirten Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı. Geri kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak
100 Bin Sosyal Konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak.

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