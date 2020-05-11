İkinci elde satışlar azaldı fiyatlar yükseldi

İkinci el online pazarda nisan ayında araç fiyatları mart ayına kıyasla yüzde 2,5 artarken, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 17 azalış gerçekleşti.

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AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.

2020 yılı ilk dört aylık dönemde (ocak-nisan) ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 581 bin 879 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 565 bin 815 adet satış gerçekleşmişti.

İlana çıkan ve satılan araç oranında düşüş

Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı.

İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş belirlendi.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda nisan ayında yüzde 42,7 pay ve 43 bin 999 adetle en çok C segmenti araç satıldı. Ardından yüzde 23,2 pay, 23 bin 975 adetle B segment ve yüzde 18,4 pay, 18 bin 972 adetle de D segment araçlar sıralandı.

Geçen ay ile kıyaslandığında C segmentinin payı yüzde 0,7, F segmentinin payı yüzde 0,5 arttı.

Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinde ise 8 bin 114 adet araç satılırken, segmentin toplam satışlardaki payı ise 7,09 oldu.

Nisan ayında fiyatlar yüzde 2,5 arttı

Araç satışlarının azalmasına karşın fiyatlardaki yükseliş dikkati çekti.

Nisan ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında mart ayına kıyasla yüzde 2,5 artış gerçekleşti.

2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 14,8 artış kaydedildi.

Satışların yüzde 40,7’sini 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, nisan ayında ikinci el online pazarda 17 yaş araçlar yüzde 13,1'le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 11'le 5 yaş ve yüzde 9,3 ile 6 yaş araçlar sıralandı.

Nisan ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 24,7'sini 3,4 ve 5 yaşındaki araçların, yüzde 40,7’sini de 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturması dikkati çekti. Bu yaş grubundaki araçların oranı nisan ayında 8,7 puan artış gösterdi.

Öte yandan, Türkiye dahil 13 ülkede günde 9 milyon online ikinci el araç datasını tarayıp analiz eden INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.