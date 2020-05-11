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Kuaför ve berberlerden şoke edecek karar! Yüzde 40 zam geldi

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler, bu sabah itibariyle hizmete başladı.Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. 1.5 ay sonra yeniden açılan berber ve kuaförler hizmetlerine, yüzde 40 zam getirdi.

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Ancak hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, kapalı oldukları dönem içerisinde devlet tarafından destek almalarına rağmen, ücretlerde yüzde 40 zamlı tarife üzerinden fiyat almaya başladı.

Başkan açıkladı
Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför, berber ve güzellik salonlarının gelir kaybından dolayı 11 mayıs 2020 pazartesi açılmaları itibarıyla yüzde 40 zam olacağını söyledi.

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