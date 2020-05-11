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Dev havaayolu şirketi iflas başvurusu yaptı

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Dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca, web sitesinden açıklama yaparak koronavirüs salgını nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

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Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyada Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu. 

Hollandalı havayolu şirketi KLM’in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu.

Açıklamaya göre, Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21.000 kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamındadır.

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