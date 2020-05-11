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Japonya'dan sevindiren koronavirüs aşısı haberi

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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koronavirüs aşısının klinik testlerinin temmuz ayında başlamasını beklediklerini söyledi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 647 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’dan aşı çalışmalarıyla ilgili iyi haber geldi. Bugün bir meclis bütçe komisyonu toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkede Covid-19 aşısı için klinik testlerin temmuz ayında başlamasının beklendiğini duyurdu.

Tokyo Üniversitesi, Osaka Üniversitesi ve Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü dahil olmak üzere çeşitli kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Abe, aşılama programlarının dünyanın birikimi ışığında en kısa sürede başlamasını umduğunu ifade etti. Abe, hükümetin antiviral ilaç Avigan'ın Covid-19 tedavisinde kullanımını bu ay sonuna dek onaylamayı hedeflediğini de yineledi.

Çalışmalar arıyor
Daha önce ABD’li Pfizer ve Alman Biontech ilaç firmaları insanlar üzerinde koronavirüs aşısı testlerine başlandığını açıklamış, denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde yıl sonuna kadar geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı belirtilmişti. Aşısı ya da kesin tedavi yöntemi bulunmayan virüs vakalarında an itibariyle yalnızca acil durumlarda bazı ilaçların kullanımına izin veriliyor.

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