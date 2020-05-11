İstanbul'da metro seferleri saatlerine yeni düzenleme
İSTANBUL'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibariyle uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.Abone ol
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugün itibariyle sefer saatleri uzatıldı.
Yolcu sayılarında yaşanan düşüş nedeni ile işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da 11 Mayıs bugünden itibaren yeniden işletmeye açılıyor.
Yeni tarife planına göre aşağıda belirtilen hatlarda 06:00-23:00 saatleri arasında hizmet verilecek:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı
M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı
F1 Taksim Kabataş füniküler hattı