İstanbul'da metro seferleri saatlerine yeni düzenleme

İSTANBUL'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibariyle uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.

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Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugün itibariyle sefer saatleri uzatıldı.

Yolcu sayılarında yaşanan düşüş nedeni ile işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da 11 Mayıs bugünden itibaren yeniden işletmeye açılıyor.

​Yeni tarife planına göre aşağıda belirtilen hatlarda 06:00-23:00 saatleri arasında hizmet verilecek:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı

F1 Taksim Kabataş füniküler hattı